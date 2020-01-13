HABER /  SPOR
ADV Mazluma Çatı Olalım

Barcelona'dan Luis Suarez açıklaması!

Sağ dizindeki dış menisküsünden ameliyat olan Luis Suarez ile ilgili Barcelona'dan resmi açıklama yapıldı.

Resmi sosyal medya ve web sayfasından bir açıklama yapan Barcelona, Uruguaylı golcü Luis Suarez'in 4 ay boyunca sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

''4 ay sahalardan uzak kalacak"
Barcelona resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Dr. Ramon Cugat tarafından sağ dizindeki dış menisküsünden ameliyat olan Luis Suarez, 4 ay sahalardan uzak kalacak" denildi.

Suarez, bu sezon Barcelona forması ile 23 maçta 14 gol attı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu bu kez Sözcü'ye sahip çıktı!
Süleyman Soylu'dan Demirtaş'ın tiyatro oyununa giden Dilek İmamoğlu'na tepki
AB Konsey Başkanı'nın Libya sözlerine Erdoğan'dan sert yanıt
Kaçak yapılara yeni sınır getiriliyor Erdoğan bu ihanettir demişti
Orta Doğu'da gerilim tırmandıracak hamle Irak S-400 almak için harekete geçti
Dolar haftaya nasıl başladı! Kurda son durum 13 Ocak Pazartesi
ÖNCEKİ HABERLER
Atiye'deki Ozan kimdir Metin Akdülger yaşı kaç kimdir?
Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor Emre Taşdemir için ayrılık kararı çıktı
Manchester City deplasmanda Aston Villa'yı 6-1 yendi
Brent petrolün varili 65,33 dolar
Türkiye'nin tek köfte fabrikası Bursa'da
e devlet şifresi PTT'den nasıl alınır şifre değiştirme
Yorumlar