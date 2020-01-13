Barcelona'dan Luis Suarez açıklaması!
Sağ dizindeki dış menisküsünden ameliyat olan Luis Suarez ile ilgili Barcelona'dan resmi açıklama yapıldı.
Resmi sosyal medya ve web sayfasından bir açıklama yapan Barcelona, Uruguaylı golcü Luis Suarez'in 4 ay boyunca sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
''4 ay sahalardan uzak kalacak"
Barcelona resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Dr. Ramon Cugat tarafından sağ dizindeki dış menisküsünden ameliyat olan Luis Suarez, 4 ay sahalardan uzak kalacak" denildi.
Suarez, bu sezon Barcelona forması ile 23 maçta 14 gol attı.