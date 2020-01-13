Atiye'deki Ozan kimdir Metin Akdülger yaşı kaç kimdir?

Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Atiye, 1. sezonu ile fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizinin senaryosu kadar oyuncu kadrosu da sosyal medyanın dilinde. Özellikle dizinin Ozan'ı Metin Akdülger... Peki Metin Akdülger kimdir, aslen nereli, yaşı kaç ve hangi dizilerde rol aldı?

Atiye 8 bölümden oluşan ilk sezonu ile Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu. Daha önce hiç işlenmemiş konusu ile fırtınalar estiren Atiye dizisi sosyal medyanın da en çok konuştuğu dizilerden biri oldu. Cesur sevişme sahneleri ise dizinin önüne geçti.

Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un olduğu dizi Göbeklitepe'de bulunan bir sembol ile hayatı değişen Atiye'nin Erhan ile tanışmasının ardından mistik ve sıradışı hayatını anlatıyor.

Dizi konusu kadar cesur sevişme sahneleri ile de çok konuşuluyor. Dizinin başrollerinden olan ve iki kardeşi canlandıran Beren Saat (Atiye) ve Melisa Şenolsun'un (Cansu) Metin Akdülger (Ozan) ile olan sevişme sahneleri ilk sezona damga vurdu.

Melisa Şenolsun’un sevişme sahnelerindeki rol arkadaşı Metin Akdülger hakkında ise bir aşk bombası patladı.

Magazin basınında bomba etkisi yaratan iddiaya göre konuştuğu iddiaya göre Akdülger ile Çukur dizisinde Sena’yı canlandıran ve geçen sezon yapıma veda eden Dilan Çiçek Deniz, aşk yaşıyor.

Çiftin 2 aydır birlikte oldukları yönünde iddialar var. Konuşulanlara göre çift, ilişkilerinin gizli kalması için gözlerden uzak mekanlarda buluşuyor.

Peki şu sıralar çok konuşulanlar arasına giren Atiye'nin 2. sezonu ne zaman başlayacak ve kaç bölüm sürecek?

Atiye 2. sezon ne zaman: Tek sezon olarak tasarlanan Atiye’nin 2. yeni sezonu ise dizinin izlenme oranlarına göre çekilecek. Atiye dizisinin 2. sezon yayın tarihi ise Netflix tarafından açıklanacak.

Peki şu sıralar Ozan karakteri ile ortalığı yıkan genç oyuncu Metin Akdülger kimdir, daha önce handi dizilerde rol aldı bakalım...

Metin Akdülger, 10 Nisan 1988 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu.

Üniversite yıllarında Yıldız Kenter’den oyunculuk eğitimi aldı. 2012’de Craft Tiyatro bünyesinde Kaset oyunuyla sahnelere adım attı.

Kamera karşısına ise ilk kez Bensiz isimli filmde canlandırdığı Necip karakteri ile geçen Metin Akdülger, Netflix yapımı ikinci Türk dizisi Atiye'de rol alıyor. Metin Akdülger, 1.84 metre boyunda, 70 kilo ve Koç burcudur.

Metin Akdülger'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Atiye (TV Dizisi)

2018 – Şahsiyet (Ateş) (TV Dizisi)

2017 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (IV. Murat) (TV Dizisi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Turan) (Sinema Filmi)

2015 – Analar ve Anneler (Taner) (TV Dizisi)

2103 – Medcezir (Orkun) (TV Dizisi)

2013 – Bensiz (Necip) (Sinema Filmi)