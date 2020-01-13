HABER /  GÜNCEL
ADV Mazluma Çatı Olalım

13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller 13 ilde paralar yattı

2020 yılında evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan 1. derecedeki aile yakınlarına ödenen evde bakım maaşlarına da zam geldi. 2020 yılında 2022 maaşı da denilen evde bakım maaşı 1.384 liradan, 1.457 liraya çıktı. 13 Ocak pazartesi günü başta Ordu, Karabük ve Konya olmak üzere toplam 13 ilde bakım paraları yattı.

13 Ocak Pazartesi 2020 evde bakım maaşları hesaplara yattı mı? 2020 yılında evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan 1. derecedeki yakına ödenen evde bakım maaşlarına zam geldi. Asgari ücret zammı ardından 2022 maaşlarına ve evde bakım maaşlarına zam yapıldı. 13 Ocak pazartesi günü başta Ordu, Karabük ve Konya olmak üzere toplam 13 ilde bakım paraları yattı.

2022 kanununa göre engelli aylığı bağlanabilmesi için engelli kişinin yaşadığı hanede kişi başı gelirin toplamının net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor. Asgari ücretin artması ile bu sınır 609,6 TL’ye yükseldi.. 

2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek.

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Maaşlar ne zaman yatıyor: Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

Adres değişikliği yaparken aman dikkat: Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

Evde bakım yardımını alamayan ne yapacak:  Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kaçak yapılara yeni sınır getiriliyor Erdoğan bu ihanettir demişti
Orta Doğu'da gerilim tırmandıracak hamle Irak S-400 almak için harekete geçti
Dolar haftaya nasıl başladı! Kurda son durum 13 Ocak Pazartesi
Üç Avrupa ülkesinden ortak İran açıklaması: Daha fazla şiddet istemiyoruz
Bakan Turhan'ın 'İmamoğlu iptal etti Erdoğan talimat verdi' sözlerine İBB'den cevap
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti
Yüksek bina dönemine son! Şehirlerin kaderini değiştirecek düzenlemeler Meclis'e geliyor
Robert Prosinecki’ye coşkulu karşılama
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma iki bomba bulundu
THY yanardağ patlaması nedeniyle Filipinler'e uçuşları iptal etti
e devlet şifresi alma kaç para 2020
Yorumlar