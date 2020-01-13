Dolar haftaya nasıl başladı! Kurda son durum 13 Ocak Pazartesi

Tüm dünyanın yakından takip ettiği İran-ABD gerilimi sebebiyle 5.97 lirayı gören dolar geçen hafta gerilimin azalmasıyla 5.87 liraya gerilemişti. Yeni haftaya da dolar/TL 5.8705'dan başladı.

Dolar yeni haftanın ilk gününün sabahında bankalararası piyasada 5,8685 lira alış fiyatı, 5,8705 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

5.97 liraya kadar çıkmıştı

ABD ile İran arasında tırmanan gerilimle 5.97 liraya kadar yükselen dolar bu gerilimin topyekûn savaşa dönüşmeyeceğinin anlaşılmasıyla geçen hafta 5.87 liraya gerilemişti.

Merkez ödemeler dengesi verilerini açıklayacak

Bugün piyasayı etkileyebilecek verilerin başında Merkez Bankası'nın açıklayacağı kasım ayı ödemeler dengesi geliyor.