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Bakan Turhan'ın 'İmamoğlu iptal etti Erdoğan talimat verdi' sözlerine İBB'den cevap

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın "İmamoğlu Başakşehir’de açılacak şehir hastanesine ulaşacak metroyu durdurdu, Erdoğan'ın siz yapın talimatı verdi" sözleriyle ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan açıklama geldi.

Bakan Turhan katıldığı bir programda, Haziran ayında İstanbul'da açılacak şehir hastanesine yapılan metro ve karayolu inşaatı ihalelerini İmamoğlu'nun iptal ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu duyunca hemen talimat verdiğini söylemişti.

Bakan Turhan'ın bu sözlerine İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter'dan yanıt verdi.

İşte Murat Ongun'un açıklamaları şu şekilde:

"Bazı Bakanlarımızın, İBB ve Başkanımız Ekrem İmamoğlu hakkında yanıltıcı açıklama yapmayı alışkanlık haline getirdiğini üzülerek görmekteyiz. Ulaştırma Bakanı Sn. Turhan’ın, “İmamoğlu Başakşehir’de açılacak şehir hastanesine ulaşacak metroyu durdurdu” ifadesi doğru değildir."

Yapımına 2017 yılında başlanan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı projesi, finansman bulunmadan ihaleye çıkıldığı için Ekim 2018’den bu yana durmaktadır. Sadece yüzde 9’u tamamlanan hattın bitirilmesi için 1,5 milyar liraya ihtiyaç vardır.

"Bir önceki yönetim tarafından devam edilmemiştir"

Şehir Hastanesi’nin açılışı nedeniyle Nisan 2019’da hastane önündeki istasyon için kazı çalışmalarına tekrar başlanmış ancak finansal yetersizlik nedeniyle bir önceki yönetim tarafından inşaata devam edilememiştir. Sadece 1 istasyonun yüzde 25’i yapılmıştır.

"Motivasyon düşürücüdür'' 

Hal böyleyken, kamuoyuna üstelik bir Bakan tarafından yanıltıcı bilgi verilmesinin arkasındaki motivasyon düşündürücüdür. Kamuoyunu sağlıklı ve şeffaf bir şekilde bilgilendirme gayretimiz devam edecektir. Saygılarımızla."

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