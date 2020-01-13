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THY Filipinler seferlerini iptal etti

Filipinler'de başkent Manila'nın yakınlarında bulunan Taal Yanardağı'nın patlaması sonrasında Manila Havalimanı'ndan yapılan uçuşlar da olumsuz etkilendi. Türk Hava Yolları (THY), Manila'ya olan uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), Filipinler'de bir yanardağın aktif hale gelmesi nedeniyle başkent Manila'ya yapmayı planladığı iki tarifeli seferi karşılıklı iptal etti.

Alınan bilgiye göre, Taal Gölü'nde bulunan bir adadaki yanardağın patlaması sonrası THY'nin 'TK 85 Manila-İstanbul' ile 'TK 84-85 Manila-İstanbul-Manila' seferlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.

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