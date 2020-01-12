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İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bazı şube ve ilçe emniyet müdürlüklerine yeni atama yapıldı. İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan yeni atamalar;

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki iki şube ve üç ilçe emniyet müdürlüğüne atama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Karaduman Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Demir Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Eğitim Şube Müdürü Mustafa İşlek Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kapatılan Yabancılar Şube Müdürü Serpil Hatipoğlu Eğitim Şube Müdürlüğüne, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Güler Havacılık Şube Müdürlüğüne atanırken, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdür Yardımcı Banu Ördek ise Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

Havacılık Şube Müdürü Mehmet Tok yaş haddinden emekli olurken, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Kumlu ise müdüriyet emrine alındı.

İl Emniyet Müdür Yardımcıları Ayhan Karaduman ve Hakan Demir'in koordinasyonunda olan ilçe ve şube müdürlükleri İl Emniyet Müdür Yardımcıları Sunay Balıklıkaya, Erden Bursalı ve İsmail Kılıç koordinasyonuna verildi.

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