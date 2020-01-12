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Yanlışlıkla gönderilen nükleer mesaj Kanada'yı karıştırdı

Kanada'nın Ontario eyaletinde halka yanlışlıkla gönderilen 'nükleer' mesajı büyük panik yarattı.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Pickering Nükleer İstasyonunda gerçekleşen bir olay sonucu halka uyarı mesajları gönderildi.

Mesajda olay ve tehlikeleri hakkında bir detay verilmese de uyarı halkta panik yaşanmasına neden oldu.

Oluşan kaosun ardından açıklama yapan nükleer tesis ve güvenlik güçleri meydana gelen olayın halka hiçbir zararı olmayacağı belirtildi.

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