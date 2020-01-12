Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Keşke ben de düşen uçakta olsaydım" diye konuştu.

İran meclisinde bugün yapılan kapalı oturumda İran hava savunma sistemi tarafından düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağı görüşüldü.

"Canımız İran milletine feda olsun"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami, yolcu uçağının düşürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Yolcu uçağının düşmesine herkesten çok üzüldüm. Canımız İran milletine feda olsun. Keşke düşen yolcu uçağında olsaydım" ifadelerini kullandı.

"Ülke genelinde savaş pozisyonu alınmıştı"

ABD'nin Irak'taki askeri üssüne yapılan saldırı sonrasında İran ordusunun tam bir teyakkuz haline geçtiğini belirten General Selami, o gece ülkede savaş pozisyonu alındığını vurgulayarak, "ABD'nin karşılık verme ihtimaline karşı tüm olasılıklarımızı hazırlamıştık. Ülke genelinde savaş pozisyonu alınmıştı" şeklinde konuştu.