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Beşiktaş'tan bomba transfer! 40 bin Euro'ya bitirdi

Beşiktaş, sürpriz yaparak Yeni Malatyaspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi kadrosuna kattı.

Transfer çalışmaları için TFF'nin faiz indirimi kararını bekleyen ancak ret cevabı alan siyah-beyazlı takım, transfer yapmayacağını açıklamıştı.

2 milyon TL transfer harcaması limiti

Beşiktaş, TFF'den dün çıkan ret kararı sonrasında planlamada değişikliğe gitti. Özellikle forvet konusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, çıkan sonuç sonrasında transferleri askıya aldı. TFF'nin belirlediği limitler doğrultusunda yalnızca 2 milyon TL (350 bin Euro) transfer harcaması limiti bulunan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında menajeriyle görüşerek anlaşmaya vardığı Guilherme konusunda mutlu sona ulaştı.

Şartlarda anlaşma sağlandı

Bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Yeni Malatyaspor'la 1,5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyor. Beşiktaş, bu transfer için Benevento ve oyuncuyla görüşürken şartlarda anlaşma sağladı. Guilherme'nin özellikle Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle bu sezon için fedakarlık yapacağı öğrenilirken, Brezilyalı futbolcunun maaşında önümüzdeki sezon artırım yapılacak.

Transferi 40 bin euro ödeyerek tamamlayacak

Transferdeki bir diğer kritik nokta ise Yeni Malatyaspor'un alacağı para. Guilherme ile yapılan anlaşmada sözleşmede yer alan '40 bin Euro karşılığında istediği takıma gidebilir' maddesi de Malatyaspor'un elini kolunu bağlıyor.

Oyuncuyla ve Benevento ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a da 40 bin euro ödeyerek transferi tamamlayacak.

Guilherme transferinin detayları ise önümüzdeki günlerde kulüp tarafından açıklanacak.

'Transfer konuları bizim için bitmiştir' demişti

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, TFF'nin verdiği harcama limitleriyle ilgili karar sonrasında açıklama yapmış ve "TFF bizim itirazlarımızı reddetti. Hiçbir şey yapamıyoruz. Transfer konuları bizim için bitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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