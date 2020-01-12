Kanada'da İran karşıtı gösteriden çarpıcı fotoğraflar
KANADA'nın Vancouver kentinde, İran'ın 'yanlışlıkla' düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları'na ait uçakta hayatını kaybedenlerin anısına gösteri düzenlendi.
8 Ocak'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.
114
Kanada, İran ordusunun yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı uçakta hayatını kaybeden 63 vatandaşı için bayrakları yarıya indirdi.
214
Kanada'nın Vancouver kentinde de İran karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.
314
İran ordusunun "yanlışlıkla" düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları uçağında hayatını kaybedenlerin anılırken, İran hükümetine karşı protestolar düzenendi
414