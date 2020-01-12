Mansur Yavaş bombaladı: 50 dosyayı savcılığa vereceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir kısmı FETÖ ile bağlantılı 50 dosyayı savcılığa vereceğiz." açıklaması yaptı. Yavaş, TOGO Kuleleri konusunda ise "Eğer Belediye'nin istediği düzeye getirmezler, gerekli düzenlemeleri yapmazlarsa, o kuleleri yıkarız” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden önceki dönemlere ait en az 50 imar-rant yolsuzluk dosyasının hazır olduğunu, bunların kısa sürede savcılığa verileceğini söyledi.

Dosyalarının bir kısmının FETÖ bağlantılı olduğunu, bir kısmının da geçmiş döneme ait imar yolsuzluk ve rant ihbarlarını kapsadığını kaydeden Yavaş, hâlâ bazı ihbarların incelenmesinin de sürdüğünü belirtti.

"O kuleleri yıkarız"

Mansur Yavaş, kendisini eski ATO Başkanı Sinan Aygün'le karşı karşıya getiren TOGO kuleleri konusuna da değindi. Togo kulelerinin olduğu bölgede daha yeni hükümetin bir arsa sattığını, buna 12 kat bina izni verildiğini anlatan Yavaş, TOGO kulelerinin de bu seviyede olması gerektiğini vurgulayarak “Eğer Belediye'nin istediği düzeye getirmezler, gerekli düzenlemeleri yapmazlarsa, o kuleleri yıkarız” diye konuştu.