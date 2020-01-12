Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Artık sabır taşımız çatladı biz bu noktaya gelmek istemezdik

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Artık sabır taşımız çatladı. Biz bu noktaya gelmek istemezdik. Artık Türk futbolunu, sporunu değil, kendi kulübümün çıkarlarını korumak zorundayım." açıklaması yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"Algı operasyonları yapılıyor." ifadelerini kullanan Koç, "Bazı rakiplerimizin bizi hedef alan açıklamaları var. Bugün benim için önemli olan sizin sorularınıza cevap verebilmek. Önemli olan kamuoyunu aydınlatabilmek." deyip resmen bombaladı.

Ali Koç'un sarı lacivertli takımın kamp yaptığı Antalya'daki otelde düzenlediği basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

"Tahkim'in aldığı kararlar gerçeği yansıtmamaktadır"

Yeni olan, TFF'nin, UEFA benzeri bir FFP'yi kendisine uygulaması. UEFA'nın FFP'si işleseydi ülkede, bir adım öteye gitmemiz gerekmeyecekti. FFP'nin meyve vermediği, kulüplerin tam tersi yönde gittiği yegane ülke bizimki. Tahkim'in aldığı kararlar ve bunun bazı medyalarda ele alınış şekli gerçeği yansıtmamaktadır.

''Artık sabrımız taştı, biz bu noktaya gelmek istemezdik''

Adil rekabet istediğini söyleyenlerin aslında nasıl adil bir rekabet içinde olmadığını dilim döndüğünce anlatayım. Artık sabır taşımız çatladı. Biz bu noktaya gelmek istemezdik. Artık Türk futbolunu, sporunu değil, kendi kulübümün çıkarlarını korumak zorundayım. Açıklamalarımı inşallah bazı kanallar sonuna kadar verirler.

''Faizden en az etkilenecek kulüp biziz''

Biz faizler konusunda bir itirazda bulunduk, Beşiktaş da bizim gibi etti. Bu arada 18 kulüp içinde faiz meselesinden en az etkilenecek kulüp de biziz çünkü bizim borcumuzun %80'i döviz kuru üzerinden. Tahkim Kurulu'na yaptığımız açıklama Fenerbahçe'nin harcama limitlerini artırmak ile ilgili değildi. Takım harcama limitlerinin hesaplanma yöntemine itiraz ettik. Yarın devletimiz bir çalıştay düzenleyecek. Önümüzdeki 3 günde bazı konular ele alınacak.

Türk futbolunda rekabet hırsıyla gözlerini bürümüş şekilde açıkla yapan insanlar nasıl Türk futboluna katkı sağlayacak?

''Birkaç sene sonra çökecek sistemle niye ilerliyoruz''

Devletimiz faizler çok yüksek diye bas bas bağırmıyor mu? Biz, güncel piyasaya göre limitler belirlensin dedik. Bunda ne var? Harcama Limitleri ile ilgili başvurumuzu Sicil Kurulu'na yaptık.

Birkaç sene sonra çökecek sistemi, sanki çökmeyecek gibi, çökeceğini de kabul ederek niye ilerliyoruz?

'Şimdi böyle gitsin, sonra bakarız' diyorlar. Dolayısıyla bunun için tahmini bir faiz rakamı kullanmanın anlamsız olduğunu ifade ettik. İşin enteresan tarafı TFF de böyle düşünüyor. Böyle düşünmelerine rağmen ne hikmetse ilerleyemiyoruz.

"Rakiplerimizin içinde en çok borç sıkıntısı olan biziz"

Yeniden yapılandırma için bu odada çeşit çeşit insan var ama bir tişörtü herkesin giymesi bekleniyor. Bütün rakiplerimizin içinde en çok borç sıkıntısı olan biziz. Ödeme yükümlülüğü yüksek olan da biziz. Bir bedenin herkese uyması mümkün değil. TFF’nin limit sistemi çökecek. Bunu dediğimizde, ‘O zaman bakarız’ diyorlar.

''Bu süreç en çok Trabzonspor'a yarıyor''

Yeniden yapılandırmayı imzaladığımız an, ilk günden temerrüte düşüyoruz. Bu bizim hiçbir ihtiyacımızı karşılamıyor. 5 yıl da karşılamıyor. Ne yapacağız? 5 yıl sonra takla atacağız, bir 5 yıl daha borçlanacağız. Devlet el atmak istedi ve bankalarla yeniden yapılandırma gerçekleştirildi. Niyet tabii ki iyi, fakat sonuç iyi olmuyor. Yeniden yapılandırmayı imzalayan kulüplerden biri hariç hiçbiri memnun değil. Bu 5 yıllık süre, en çok Trabzonspor'a yarıyor. Başkanları ne kadar kötü durumda olduklarını ifade ediyordu, ne olduysa, 2019'un Mayıs ayında rahatladıklarından bahsediyor. O arada ne oldu? Trabzonspor'a göre kurgulanmış bir model.

"Gözlerimizin içine baka baka..."

Yolda giderken kural değişmez diyorlar ya... Tekrar gözden geçirmek zorunda olunan bir model. Gözlerimizin içine baka baka olmayacak duaya amin diyoruz. İmzalayın, yolda giderken düzelir, burası Türkiye diye de düşünebilirsiniz. O da bir bakış açısı. Biz yapamayacağımız yükümlülükleri üstlenmek istemiyoruz.

"Bu sistemin çalışmayacağını belirttik"

Fenerbahçe'nin harcama limitleri'nin %30'dan %40'a çıkmasına ya da %40'dan %30'a inmesine dair herhangi bir talebi olmamıştır. TFF'ye lütfen açın sorun bunu. 30'dan 40'a çıktığını ifade ettiklerinde de, bu sistemin çalışmayacağını belirttik. Bu sistemin işe yaramayacağını başından beri söylüyoruz. Fikret Orman Kulüpler Birliği Başkanı iken bu taslaklar konuşulduğunda, başkanlar limit 50 olsun diyordu. Bugün 40'dan 30'a insin diyen de aynı kulüp başkanları. O arada telefonlar mı geldi, nasıl bir algı yaratıldı, ona bakmak lazım.

''Transferde hareket edemez duruma gelmemizi istiyorlar''

Bizim yaptığımız başvuru engellenmeye çalışılıyor. Nasıl engellenmeye çalışılıyor? TFF bilgi sızdırıyor. Fenerbahçe'nin rakamları veriliyor, limitin bu kadar üzerinde deniyor.

Bu kişiler bizi arıyor, bizden haber yapmamızı istiyorlar deniyor. Bir mekanizma, Fenerbahçe'nin transferde hareket edemez duruma gelmesini istiyor. Biz de öyle öğreniyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dışarıya bilgi sızdırılıyor.

''3 Temmuz ruhunu diriltme zamanı''

Kamuoyu baskısı yaratılsın diye yine içeriden bilgiler veriliyor. Bizim artık sabrımız taştı dediğim bu. Fenerbahçe'ye, camiaya da sesleniyorum artık 3 Temmuz ruhunu tekrar diriltmenin zamanı geldi. Artık 3 Temmuz ruhunu tekrar diriltmenin zamanı geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün haklarının yendiği, saldırı altında olduğu aleni olduğu bu dönemde iş başa düşüyor. 2010-2011'de haklı şampiyonluğumuzu elimizden almaya çalışan bir örgüt vardı. Şimdi başka bir örgüt, muhtemel şampiyonluğumuzu elimizden almaya çalışıyor.

''Mustafa Cengiz tatlı gözükmek için...''

Zaman zaman Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takım ismi ağza almadan Fenerbahçe aleyhine açıklamalarda bulunuyor. Tabii taraftara tatlı gözükmek için, koltuğu sağlama almak için böyle açıklamalarda bulunuyor olabilir. Bizim de cevap vermemiz gerekiyor ama kısa süreli bir anlayış olur. Bu yaştaki adam ya bilgi sahibi değil, ya gerçekleri saptırıyor ya da yanlış bilgilendiriliyor. Mustafa Cengiz, playofftan bahsediyor. O yıllara atıf yapıyor. İnşallah yanlış bildiğinin farkına varır. Yaşınız başını almış bir kişi olarak topluma yalan konuşmuyordur. İnşallah uyarırlar kendisini.