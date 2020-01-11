Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ( Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Çanakçı, Doğankent ve Güce) ve Trabzon'un batı ilçelerinde ( Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya) kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.