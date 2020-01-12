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Ekrem İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyi duyan Erdoğan talimatı verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir hastanesine yapılan metro ve karayolu inşaatı ihalelerini iptal ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyunca talimat vererek "Yapmazlarsa biz yaparız" dediğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

"Bu tutumu tüm Türkiye'ye şikayet ediyorum"

Bakan Turhan, konuyla ilgili şunları kaydetti: Haziran ayında açılacak olan İstanbul Şehir Hastanesi'ne yapılacak olan ihalesi gerçekleştirilmiş, şantiyeleri kurulmuş karayolu ve metro hattı çalışmalarını İmamoğlu durdurdu. Böyle bir belediye başkanı olabilir mi? Buradan bu tutumu tüm Türkiye'ye şikayet ediyorum.

Cumhurbaşkanımız konuyu duyduğunda 'Biz İstanbulluları bu tür yöneticilerin eline mi bırakacağız' dedi ve talimat verdi. 'Yapmazlarsa hükümet olarak biz yapacağız. Biz tüm Türkiye'nin hükümetiyiz' 

"Günden güne değişen söylemleri de..."

"İmamoğlu'nun derdi İstanbul değil" diyen Turhan, "Sadece devlete değil İBB'ye de ciddi gelirler sağlayacak bir projeye ihanet projesi demesi farklı niyetleri olduğunu gösteriyor. Günden güne değişen söylemleri de başkalarının verdiği fikirlerle konuşan bir belediye başkanı olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

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