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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Libya ve İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, İngilizce olarak yaptığı açıklamada Libya ve İdlib'de ateşkesin yakından takip edildiğini ve durumun sakin olduğunun gözlemlendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Libya ve İdlib'de ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğunun gözlendiğini belirtti.

Öte yandan Libya ve İdlib'deki ateşkesin yakından takip edildiği belirtildi.

Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı

İstanbul'da 8 Ocak'ta gerçekleştirilen Türkiye ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanları zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı ve taraflara ateşkes çağrısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti: 

Libya ve İdlib'de 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başlamıştır. Her iki bölgede uygulamaya konulan ateşkes, saldırıları durdurarak, can kayıpları ile göç akımlarını önlemek, hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak suretiyle istikrar ve barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır. Her iki bölgede ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlenmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir.

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