İran'ın vurduğu ABD'nin Irak'taki üssü Ayn el Esad böyle görüntülendi

ABD birlikleri haberdar edildi

İran'ın saldırıda bulunduğu yerlerden biri de ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el Esad üssü...Hava üssünde bulunan ABD birlikleri, İran'ın saldırıları öncesinde saldrıdan haberdar olup üs füzelerle vurulmadan iki buçuk saat önce önlemlerini aldı.Çoğu birlik ya üs dışına çıktı bir çoğu da sığınaklara sığındı.