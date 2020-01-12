İran'ın vurduğu ABD'nin Irak'taki üssü Ayn el Esad böyle görüntülendi
İRAN 'ın Irak'ta bulunan ABD üslerinden bir olan Ayn el Esad üssüne yaptığı füze saldırısı sonrası, sığınaklar hariç her şey yerle bir edildi.
Amerika ile İran arasındaki savaş çanları çalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İran, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık olarak, Amerika'nın Irak'taki üslerine füzeli saldırı düzenlendiğini duyurmuş, saldırı sonrası 80 ABD askerinin öldüğünü iddia etmişti.Bu iddialar üzerine ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçerek İran tarafından hiçbir şekilde zayiata uğramadıklarını açıklamıştı.
ABD birlikleri haberdar edildi
İran'ın saldırıda bulunduğu yerlerden biri de ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el Esad üssü...Hava üssünde bulunan ABD birlikleri, İran'ın saldırıları öncesinde saldrıdan haberdar olup üs füzelerle vurulmadan iki buçuk saat önce önlemlerini aldı.Çoğu birlik ya üs dışına çıktı bir çoğu da sığınaklara sığındı.
Saldırı sonrası üs görüntülendi
ABD tarafından askeri zayiat verilmeyen füze saldırısı sonrası, Amerikan CNN kanalı olay yerini görüntüledi.Üs, sığınaklar dışında yerle bir edildi.