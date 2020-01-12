Trump'tan İran rejimine protestocuları öldürmeyin çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşürülen Ukrayna uçağı için düzenlenen anma programının protestoya dönüşmesi üzerine İranlı liderlere protestocuların öldürülmemesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, binlerce kişinin zaten İran yönetimi tarafından öldürüldüğünü veya hapse atıldığını savundu.

Trump, "Dünya izliyor, daha da önemlisi ABD izliyor. İnterneti geri açın ve gazetecilerin serbestçe dolaşmasına izin verin! Büyük İran halkınızın öldürülmesini durdurun!" ifadelerini paylaştı.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Ocak 2020

ABD Başkanı, önceki gün de benzer içerikte İngilizce ve Farsça iki tweet paylaşarak İranlı protestoculara destek vermişti.