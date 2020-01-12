HABER /  SPOR
ADV Mazluma Çatı Olalım

Juventus'ta Merih Demiral gol attıktan sonra sakatlandı

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, Roma maçına hızlı başladı ve ağları sarstı. Fakat dakikalar sonra sakatlanan Merih istemeye istemeye oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Juventus'ta Merih Demiral depremi yaşanıyor. Roma maçının 16. dakikasında Aleksandar Kolarov ile kafa topuna çıkan Merih Demiral, yere dengesiz düşünce ayak bileğinden sakatlandı.

De Ligt oyuna girmek için hazırlandı ancak milli futbolcumuz kenara 'bekleyin' işareti yaptı. Bir süre beklenirken değişiklik kararı alındı.

Merih Demiral, 3. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan PKK açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel telefonda görüştü
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyatlara katılmaya hak kazandı
Irak’ta ABD üssüne füzeli saldırı
ABD'nin Irak'ı Federal Banka hesabı ile tehdit ettiği iddiası
Çorum'da kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı
ÖNCEKİ HABERLER
Mısır'dan Libya'daki ateşkese destek
Şanlıurfa'da maganda kurşununun isabet ettiği damat ağır yaralandı
İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar
İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da ele geçirildi
Trump'tan İran rejimine protestocuları öldürmeyin çağrısı
5 gün devamsızlık yapana takdir belgesi verilir mi?
Yorumlar 1 yorum