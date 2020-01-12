Juventus'ta Merih Demiral gol attıktan sonra sakatlandı

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, Roma maçına hızlı başladı ve ağları sarstı. Fakat dakikalar sonra sakatlanan Merih istemeye istemeye oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Juventus'ta Merih Demiral depremi yaşanıyor. Roma maçının 16. dakikasında Aleksandar Kolarov ile kafa topuna çıkan Merih Demiral, yere dengesiz düşünce ayak bileğinden sakatlandı.

De Ligt oyuna girmek için hazırlandı ancak milli futbolcumuz kenara 'bekleyin' işareti yaptı. Bir süre beklenirken değişiklik kararı alındı.

Merih Demiral, 3. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti.