Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van için yoğun kar yağışı uyarısında bulunurken Doğu'da bir çok ilde ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Zigana'da ulaşım kapanma noktasına gelirken kar yağışı Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayatı olumsuz etkiliyor.

Türkiye kara kışa teslim oldu! Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Van için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van'da kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'da halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini arttırarak öğle saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Zigana Geçidi'nde kar ulaşımı etkiliyor

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Gümüşhane'de öğlen başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının etkili olduğu Torul ilçe sınırları içindeki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda bulunan Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerindeki Zigana Geçidi'nde kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olurken sürücüler kayganlaşan yolda zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekiplerinin kar temizlik ve tuzlama çalışması yürüttüğü geçitte, tipi nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Mersin'den Trabzon'a yük taşıyan ve kar yağışı nedeniyle yolda kalan tır sürücüsü Soner Karakuyu, kar nedeniyle ilerleyemediğini ve yolda kaldığını bildirdi.

Mersin'den Zigana Dağı'na gelene kadar kar nedeniyle hiçbir sorun yaşamadığını anlatan Karakuyu, "Burada kaldık. Bu havada buradan çıkma şansımız yok. Kara yollarının yolu açıp, tuzlaması gerekiyor. Yeni Zigana Tüneli bitince inşallah bu sorunları yaşamayacağız." diye konuştu.

Irak'tan Trabzon'a giden ve kar nedeniyle yoluna devam edemeyen tır şoförü Levent Bulut da aracında zincir olmasına rağmen Zigana Geçidi'ni aşamadığını belirtti.

Bulut, sürücülere kar nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları tavsiyelerinde bulundu.

Öte yandan Zigana Dağı'nda etkili olan kar yağışının ardından bazı vatandaşlar Zigana Geçidi'nin bulunduğu alana gelerek ateş yakıp karın keyfini çıkardı.

Samsun'da kar yağışı

Samsun'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Atakum ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki bin 350 rakımlı Kocadağ Yaylası'nda kar kalınlığı, yer yer 35 santimetreye ulaştı.

Kentte uzun süredir kar yağmasını bekleyen vatandaşlar, Kocadağ Yaylası'nda mangal yakıp kartopu oynadı.

Kocadağ'ın yüksek kesimlerine off-road sporu yapmaya çıkan bazı sürücüler yolda kaldı. Yolda kalan araçlar çekiciler yardımıyla kurtarıldı.

Doğu beyazlara büründü

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Erzurum'da, akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Yüksek kesimler ve kent merkezindeki ağaçlar ile araçların üzeri karla kaplandı, bazı vatandaşlar kardan şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

Büyükşehir belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da akşam saatlerinde kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Yükseklerde etkisini artıran ve yer yer tipiye dönüşen kar nedeniyle, Karayolları ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Karayolları 183. Şube Şefliği, sürücü ve vatandaşların, tipi nedeniyle tedbirli olması uyarısında bulundu.

Kars

Kars'ta da kent kar nedeniyle beyaza büründü, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağışın etkisini sürdürdüğü kentte Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Ağrı

Dondurucu soğukların etkili olduğu Ağrı'da da etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaz örtüyle kaplanan kentte, çevre yolu başta olmak üzere cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Aralıklarla devam eden yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yürümekte zorlandı.

Sürücülerden Ahmet Çobankent, yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çektiklerini söyledi.