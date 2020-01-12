İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan PKK açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü anlatan Süleyman Soylu, "Terör var ama bitiriyoruz. İki gün önce Mardin'de 'Kapan 1' operasyonunu başlattık. Bugün de Hatay Amanoslar'da 'Kapan 2' operasyonunu başlattık. Kar, yağmur, çamur, boran ve havanın eksi olması hiçbir önem arz etmiyor" diye konuştu.

Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimizin, kahramanlarımızın bir yemini var. Bu milletin başına 40 yıldır musallat olan bu PKK'yı tarihin derinliklerine gömecekler. Dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne eleman bulabiliyorlar ne yiyecek bulabiliyorlar. Jandarma, polis, askerlerimiz tepelerinde. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Burada söylüyoruz, gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız."

"Türkiye'nin tüm hakları ve güvenliğini temin ediyoruz" Sınır ötesinde önemli operasyonlar yapıldığına işaret eden Soylu, "Sınırımızın ötesindeki karışıklığa rağmen Allah'a şükür, güçlüyüz diyoruz. Gerçekten de öyleyiz. Üç büyük operasyon yaptık. Akdeniz'de Libya mutabakatını yaptık. Türkiye'nin tüm hakları ve güvenliğini temin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadan dolayı taşıdığı riskler olduğunu belirten Soylu, terörle mücadeleye işaret ederek, "Ama bilin ki Türkiye'nin yolu doğru yoldur. Çok çalışacağız, güçlü ve zengin bir Türkiye olacağız" ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin adını karalamaya çalışanlar olduğunu belirterek, "Sağda solda birileri bu ülkeyi yangın yeri gibi göstermeye çalışsın. Sağda solda, 'Bu ülkede can güvenli yok' diye saçma sapan kara bir propaganda yapsınlar. Herkes her şeyi görmektedir. Rakamlar gerçeği yansıtmakta. 15 Temmuz ihanetinden bir yıl önce ülkemize gelen turist sayısı 41 milyondu. 15 Temmuz ihaneti ve oluşturulmak istenen terör baskısı sebebiyle bir yıl içinde bu sayı yüzde 24 azalıp 30 milyonun altına düştü" diye konuştu.

"Elinizdeki kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz" Bakan Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye gidenlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Tiyatroya gitmenin kabahat olmadığını ifade eden Soylu, "Hatta herkes, hepimiz daha fazla tiyatroya gitmeliyiz. Çocuklarımızı daha fazla tiyatroya göndermeliyiz. Ama gittikleri tiyatro, bu ülkenin insanını acıtan, bizim bir yerlere ulaşmamızı istemeyenler tarafından oluşturulan bir tiyatro" dedi.

Kobani olaylarını hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Her yeri yakıp yıktılar, 39 kişiyi katlettiler. Talimatı PKK verdi. Türkiye'ye talimatı, o günkü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri getiriyor. Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz. Bu milleti de aldatamazsınız. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Yurt dışına gidip kulaklarına üflenen birtakım telkinlerle Türkiye'nin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye eski Türkiye değil."