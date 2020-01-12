Şanlıurfa'da maganda kurşununun isabet ettiği damat ağır yaralandı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği damat ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinin Ekenek Mahallesi'nde açık alanda yapılan düğün töreninde havaya rastgele ateş edildi.

Alınan bilgiye göre; bu sırada kurşunun isabet ettiği damat Mehmet Yılmaz (25) yaralandı.

Yılmaz, yakınları tarafından kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.