HABER /  GÜNCEL
ADV Mazluma Çatı Olalım

Mısır'dan Libya'daki ateşkese destek

Mısır; Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, Libya'da ilan edilen koşulsuz ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve kardeş ülke Libya'da akan kanın durmasını sağlayacak herkese desteğini ifade ediyor" denildi.

Berlin'de hazırlığı süren Libya konferansı kapsamındaki siyasi süreç ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin siyaset, ekonomi ve güvenlik konularındaki çabalarına geri dönülmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada; Mısır'ın, Libya ve komşu ülkelerin birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan kapsamlı bir çözüme destek verdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta yaptıkları ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes bu gece TSİ 01.00'de yürürlüğe girmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan PKK açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel telefonda görüştü
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyatlara katılmaya hak kazandı
Irak’ta ABD üssüne füzeli saldırı
ABD'nin Irak'ı Federal Banka hesabı ile tehdit ettiği iddiası
Çorum'da kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da maganda kurşununun isabet ettiği damat ağır yaralandı
İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar
İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da ele geçirildi
Trump'tan İran rejimine protestocuları öldürmeyin çağrısı
Çanakkale Bayramiç'te bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
e devlet şifremi unuttum 2. şifre alma kaç para?
Yorumlar