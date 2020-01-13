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Van'da kar tatili çocukları sevindirdi

Yoğun kar yağışı ve Meteoroloji'nin uyarısının ardından Van Valisi İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

VAN'da kent merkezindeki 3 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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