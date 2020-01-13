HABER /  GÜNCEL
ADV Mazluma Çatı Olalım

THY yanardağ patlaması nedeniyle Filipinler'e uçuşları iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Filipinler'de bir yanardağın patlamasının ardından bugün ve yarın başkent Manila'ya olan uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti.

Filipinler'de başkent Manila'nın yakınlarında bulunan Taal Yanardağı'nın patlaması sonrasında Manila Havalimanı'ndan yapılan uçuşlar da olumsuz etkilendi.

THY, bugün yapacağı TK85 Manila İstanbul seferi ile yarın yapacağı TK84 İstanbul-Manila ve TK85 Manila-İstanbul seferlerini iptal etti. Bölgede etkili olan duman ve kül yağışı nedeniyle Manila Havalimanı'na yapılan birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal ediyor. Taal Yanardağı'nın harekete geçmesiyle alarm seviyesine geçilen Filipinler'de, özellikle çevredeki yerleşim alanlarında yaşayanların tahliye edildiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar haftaya nasıl başladı! Kurda son durum 13 Ocak Pazartesi
Üç Avrupa ülkesinden ortak İran açıklaması: Daha fazla şiddet istemiyoruz
Bakan Turhan'ın 'İmamoğlu iptal etti Erdoğan talimat verdi' sözlerine İBB'den cevap
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel telefonda görüştü
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyatlara katılmaya hak kazandı
ÖNCEKİ HABERLER
İspanya Süper Kupası Real Madrid'in oldu
Putin Macron ile Libya krizini görüştü
Van'da kar tatili çocukları sevindirdi
THY Filipinler seferlerini iptal etti
Irak’ta ABD üssüne füzeli saldırı
Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor 2020 sayaç MEB okul tatilleri
Yorumlar