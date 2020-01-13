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İspanya Süper Kupası Real Madrid'in oldu

Normal süresi golsüz sona eren 2020 İspanya Süper Kupası'nda, Atletico Madrid'i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup eden Real Madrid, şampiyon oldu.

İspanya'nın iki ezeli rakipleri; Real Madrid ile Atletico Madrid, İspanya Süper Kupası finalinde Suudi Arabistan'da karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatmaları 0-0 eşitlikle sona erdi.

Real Madrid'de 115. dakikada gole giden Morata'yı sert bir faulle durduran Valverde, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu pozisyon sonrasında iki takım oyuncuları arasında bir süre devam eden gerginlik yaşandı.

Penaltılar sonrasında 4-1 kazanan Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü.

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane ise, Real Madrid'in başında final kaybetmemeye devam etti. Zizou, Real Madrid'in başında çıktığı 9 finali de kazanmayı başardı. 

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