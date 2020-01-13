Kaçak yapılara yeni sınır getiriliyor Erdoğan bu ihanettir demişti

Kaçak yapılarla ilgili önemli bir adım atılıyor. Erdoğan'ın her fırsata tepkisini dile getirdiği dikey mimariye sınır gelecek. Bugün düzenleme Meclis'e geliyor. Meclis’te bugün görüşülmeye başlayacak düzenlemeyle kaçak yapılara aykırılığın metrekaresine göre kesilen ceza sistemi de değişiyor.

Artık arsa değeri de cezalara eklenecek. Böylece her ilde uygulanacak ceza oranları değişecek. Bakan Kurum, mevcutta 10 bin 461 TL olan bir cezanın İstanbul Beykoz’da 45 bin, Maslak’ta 1 milyon 360 bin TL’ye çıkacağını söyledi. Kaçak yapılardan ada bazlı düzenlemeye, binalara yükseklik sınırlamasından imar barışından yararlananlara yönelik güçlendirme imkanına kadar gayrimenkul sektöründe köklü değişiklikler yapacak düzenleme bugün Meclis Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna geliyor.

Ceza miktarları illere göre değişiklik gösterecek

Kaçak yapılardan ada bazlı düzenlemeye, binalara yükseklik sınırlamasından imar barışından yararlananlara yönelik güçlendirme imkanına kadar gayrimenkul sektöründe köklü değişiklikler yapacak düzenleme bugün Meclis Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenlemenin sahadan gelen talepler doğrultusunda Meclis’le birlikte yürütülen çalışmalar çerçevesinde milletvekillerince hazırlandığını söyledi. Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin Arnavutluk’ta gazetecilere bilgi veren Bakan Kurum, kaçak yapılara uygulanacak ceza miktarlarının illere göre değişiklik göstereceğini ifade etti.

Arsa rayiç bedelinin eklendiği bir düzenleme var

“İstanbul’daki kaçak yapıyla Ardahan’daki kaçak yapı ceza olarak aynı muameleyi görüyor” diyen Kurum, “Burada hem bina yapım bedeli hem de arsa rayiç bedelinin eklendiği bir düzenleme var. Bu çerçevede İstanbul’un hangi bölgesindeyse, o bölgedeki arsa değeri neyse bina yapım maliyetine o arsa değerini de ekleyerek ceza keseceğiz. Mesela Bayburt’ta üçüncü sınıf bir kaçak yapıyla alakalı ceza 14 bin lirayken Ankara Çayyolu’nda 110 bin lira, İstanbul Beykoz’da 45 bin lira, Maslak’ta 1 milyon 360 bin lira olacak. Artık arsa rayici de buraya eklenecek” değerlendirmesini yaptı. Bakan Kurum’un örneğini verdiği 500 metrekare arsa üzerinde inşa edilen 250 metrekarelik ruhsatsız iki katlı müstakil bir kaçak yapıya mevcut düzenlemede her ilde 10 bin 461 lira ceza uygulanıyor.

21 bin aykırılık tespit edildi

Havadan, karadan ve denizden 35 ilde korunan alanlar için yürütülen çalışmaların tamamlandığını kaydeden Kurum, şöyle konuştu: Ülkemiz genelinde 21 bin adet İmar Barışı’na aykırı kaçak yapı tespit ettik. Bunlardan 3 bin 295 adedinin yıkımını gerçekleştirdik. İçerisinde Ayder, Uzungöl, Kapadokya, Salda ve Bodrum’un da olduğu korunan alanlarımızda toplam 4 bin 659 kaçak yapı tespit ettik. Bu yapıların yaklaşık iki bini için suç duyurusunda bulunduk, binin üzerinde de yıkım yaptık.”

Kaçak yapıya tapu şerhi

Teklifle kaçak yapıların satış ve kiralanması da engellenecek. Kaçak yapı yapılması hâlinde tapulara şerh koyulacağını kaydeden Bakan Kurum “Kaçak yapıların ilgili idarece yıkılmaması durumunda bakanlık yıkımı gerçekleştirecek” dedi. Yıkım maliyeti ise yüzde 100 fazlasıyla idareden tahsil edilecek.

Serbest yükseklik kalkıyor

İmar planlarında ‘serbest yükseklik’ tanımının kaldırılarak, her bölgenin kendi koşullarına göre bir kat sınırı belirleneceğini anlatan Kurum, “Böylelikle Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da belirttiği gibi yatay mimarinin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmanın temelleri atılmış oluyor” dedi. 7 Temmuz 2021’e kadar imar planları buna göre düzenlenecek, aksi hâlde ruhsat verilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikey mimari için 'bu şehirlerimize ihanettir' demişti

Denetçi sayısı üç bine çıkacak

Türkiye’nin her yerinde kaçak yapılaşmayla mücadele ettiklerini belirten Kurum “Bu amaçla; şimdiye kadar bin 100 Bakanlık personeline denetçi belgesi verdik. Geçtiğimiz ay da denetçi sayımızı yaklaşık iki kat artırarak 2 bin 100’e çıkardık. Bu yıl sayıyı üç bine çıkaracağız” dedi.