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AB Konsey Başkanı'nın Libya sözlerine Erdoğan'dan sert yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya tezkeresi konusunda 'endişeli' olduğunu söyleyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel'a, "Meşru olmayan bir yapılanma ile masaya oturacak halimiz yok. Birçok AB ülkesi Hafter'e destek veriyor, bunu nasıl açıklayacağız?" yanıtı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. 11 Ocak Cumartesi günü saat 15.00 itibariyle başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Kritik zirvede gündeme ilişkin konular ele alındı.

"Anlaşmanın neresi hukuka aykırı?"

Michel'in Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı eleştirmesi ve bu konuda AB ülkelerinde 'derin bir endişe' olduğunu söylemesi üzerine, Erdoğan şunları söyledi:

Libya'da tanınan, meşru olan hükümet Sarrac Hükümeti. BM kimi tanıyor? Sarrac'ı. O zaman bu anlaşmanın neresi hukuka aykırı? Meşru taraflar arasında yapılan anlaşmanın neden bu kadar rahatsızlık yarattığını anlamak zor.

Meşru olmayan bir yapılanma ile masaya oturacak halimiz yok. Birçok AB ülkesi Hafter'e destek veriyor, bunu nasıl açıklayacağız?

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