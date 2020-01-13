Ahmet Davutoğlu bu kez Sözcü'ye sahip çıktı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FETÖ'den yargılanan Sözcü'ye sahip çıktı ve Sözcü'nün tavrının her zaman net olduğunu belirterek “Hukuki durumda bunlar dikkate alınmalı. Basın kuruluşları hakkında objektif, hukuki kararlar verilmeli” dedi.

Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson ve Gazeteci Deniz Yücel'in cezaevinden 'jet hızıyla' çıkarılarak serbest bırakıldığını söyledi ve "Hukuk, konjonktürden etkilenmemeli, konjonktüre göre ceza değişmemeli. Kesinlikle, hukuk şartlardan etkilenmemeli" eleştirisinde bulundu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Sözcü davasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Sözcü Gazetesi’nin yönetici ve yazarlarının 'FETÖ’ye karşı tutumunun son derece açık olduğunu ifade eden Davutoğlu, “Hukuki durumda bunlar dikkate alınmalı. Basın kuruluşları hakkında objektif, hukuki kararlar verilmeli” dedi.

Başbakanlığım döneminde eleştirildim

Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminde, Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun kendisini eleştirdiğini, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da eleştirel başlıklar kullandığını hatırlatan Davutoğlu, bir kez bile müdahalesi ya da yorumu olmadığını kaydetti.

Davutoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Son dönemde hukukun konjonktürden etkilenen alan olması rahatsız edici bir durumdur. Rahip Brunson, Gazeteci Deniz Yücel konjonktüre göre cezaevinden jet hızıyla çıkarılıp ABD ve Almanya' ya gönderilmişti. Bu şahıslar ciddi suçlar işlemediyseler niçin cezaevindeydi? Yok eğer önemli suçlar işlediği için cezaevine konuldularsa, niçin serbest bırakıldı? Hukuk, konjonktürden etkilenmemeli, konjonktüre göre ceza değişmemeli. Kesinlikle, hukuk şartlardan etkilenmemeli.”

Yargı kararlarını özgür bir biçimde vermeli

“SÖZCÜ' nün yönetici ve yazarlarının FETÖ' ye karşı tutumu açıktır. Hukuki durumda bunlar dikkate alınmalı. SÖZCÜ ve diğer basın kuruluşları hakkında objektif, hukuki kararlar verilmeli. Yargı, konjonktürden etkilenmemeli ve kararlarını özgür bir biçimde vermeli.”