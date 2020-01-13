HABER /  POLİTİKA
ADV Mazluma Çatı Olalım

MHP'li Enginyurt Sağlık Bakanı'nın boğazını sıktığını söylediği videoya açıklık getirdi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Sağlık Bakanı'nın boğazını sıkarak küfür ettiğini söylediği video ile ilgili "O görüntüler 20 yıl önce çekildi, AK Parti döneminde değil" açıklaması yaptı.

MHP Cemal Enginyurt, geçtiğimiz gün sosyal medyada yayılan ve tartışma konusu olan videosuna açıklık getirdi. MHP'li Enginyurt, "20 yıl önceki bir olay. Neyini anlatayım?" ifadelerini kullandı.

"Boğazından tuttum. Lan dedim Yav...k"

MHP'li vekil, tepki çeken görüntülerde şu ifadeleri kullanıyor: Arkadaşlar beni aradılar. Dediler ki; 'Başkanım, bizim hastane kapandı.' Gürgentepe Devlet Hastanesi. Sağlık Bakanı da tam o an karşımda. Gidip, 'Bizim Gürgentepe Devlet Hastanesi'ni kapatmışsın' dedim. Ukala bir şekilde 'Evet. Küçük yerlerde hastaneleri kapatıyorum' dedi. Bunun boğazından tuttum. Lan dedim 'Yav...k. Hastane mi yaptın da kapatıyorsun lan?' dedim. Gürgentepeli, hastaneyi sana mı yaptırdı da sen kapatıyorsun?

"20 yıl önceki olay"

Videonun ortaya çıkmasının ardından olay olan MHP'li Enginyurt'un yaptığı açıklama şöyle: Olay 2000 yılında olmuştur. Gürgentepe Devlet Hastanesi bu dönemde yeni açılmıştır. Olay AK Parti döneminde değil, 57. hükümet döneminde gerçekleşmiştir.

MHP'li Enginyurt'un 57. hükümet döneminde gerçekleştiğini söylediği olay esnasında Sağlık Bakanı MHP'li Osman Durmuş'tu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli kar uyarısı! Yurdu terk etmişti geri dönüyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Juventus Teknik Direktörü Sarri: "Merih Demiral'ın sakatlığı ciddi olabilir"
Ahmet Davutoğlu bu kez Sözcü'ye sahip çıktı!
Süleyman Soylu'dan Demirtaş'ın tiyatro oyununa giden Dilek İmamoğlu'na tepki
AB Konsey Başkanı'nın Libya sözlerine Erdoğan'dan sert yanıt
Kaçak yapılara yeni sınır getiriliyor Erdoğan bu ihanettir demişti
Orta Doğu'da gerilim tırmandıracak hamle Irak S-400 almak için harekete geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hangi kitaptan uyarlama çıktı
İranlı sporcu Kimia Alizadeh ülkesini terk etti! İkiyüzlülüğün yalanların...
Bireysel Emeklilik Sistemi'yle rekor para toplandı
Barcelona'dan Luis Suarez açıklaması!
Atiye'deki Ozan kimdir Metin Akdülger yaşı kaç kimdir?
3 aylar ne zaman başlayacak 2020 Diyanet
Yorumlar