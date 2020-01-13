İranlı sporcu Kimia Alizadeh ülkesini terk etti! İkiyüzlülüğün yalanların...

İRAN'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu Kimia Alizadeh, ülkesini terk ettiğini sert ifadeler kullanarak duyurdu.

21 yaşındaki tekvandocu, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

İran'a sert ifadeler

İran hükümetinin kazandığı madalyaları siyasi çıkar için kullandığını belirten Alizadeh, "İkiyüzlülüğün, yalanların, adaletsizliğin ve dalkavukluğun parçası olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililerin kendisini küçük düşürdüğünü söyleyen tekvandocu, hiçbir Avrupa ülkesinden davet almadığını belirtti.