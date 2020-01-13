Eski CHP’li emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ten skandal İstanbul Havalimanı paylaşımı

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, sel sonucu su basan Dubai'deki havalimanını İstanbul Havalimanı diye paylaştı. Tepkiler üzerine twitini silen Ertürk'ün yanıtı da tartışma konusu oldu.

FETÖ operasyonlarına tepki göstererek 2010 yılında tuğamirallikten istifa eden Türker Ertürk"ün İstanbul Havalimanı ile ilgili sosyal medya paylaşımı eleştiri konusu oldu.

CHP'de 5 yıl siyaset yaptıktan sonra istifa eden Ertürk, sosyal medyadaki paylaşımıyla skandala imza attı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de sular altında kalan havalimanının fotoğrafını yayınladı. Ertürk paylaşımında, "Kepazelik ötesi. Devletin malı deniz yemeyen domuz" ekonomik modelinin bir ürünü" diye yazdı.

Havalimanı Atatürk adını silmek için yapılmış!

Tepkiler üzerine twiti silen Ertürk, eleştirilere tuhaf bir yanıt verdi. Ertürk, Atatürk adını silmek için fahiş fiyatlarla burasının yapıldığını iddia etti.