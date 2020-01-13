Galatasaray transfer için İtalya'ya çıkarma yaptı! İşte masaya oturulan 3 isim

Transfer için İtalya'ya giden Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Murillo, Mert Çetin ve Seko Fofana'nın kulüpleriyle masaya oturdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer listesini yönetime vermişti. Nzonzi ve Seri'nin ayrılacak olması sebebiyle Udinese'den Seko Fofana orta saha için ilk sırada bulunuyordu. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, cebinde listeyle İtalya'ya gitti. Burada 3'lü transfer zirvesi gerçekleştirildi. Albayrak'ın Udinese'yle masaya oturduğu ve Seko Fofana'nın kiralanması konusunda büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu, merkez orta sahada görev yapıyor.

Başlarda sorun çıkmıştı

Albayrak daha sonra stoper transferi için rotasını değiştirdi. Roma'dan Mert Çetin ve Sampdoria'dan Murillo için yöneticilerle bir araya gelindi. Bu iki stoperden birisi bitirilecek. Murillo için kulübü Sampdoria ilk başlarda problem çıkarsa da daha sonra tavırları yumuşamıştı. Galatasaray Yönetimi, Murillo'yu sezon sonuna kadar kiralamaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in de onay verdiği bu transferin, önümüzdeki hafta içinde gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Gelişimi takip edilecek

Ancak Abdurrahim Albayrak, son anda bir pürüz çıkma ihtimaline karşı Roma Kulübü'yle de Mert Çetin için görüştü. İtalyan temsilcisi, Mert'i kiralık olarak vermeye sıcak baksa da oyuncularının Serie A'da kalmasını istiyor. Böylece gelişimi yakından takip edilebilecek. Murillo'da sorun çıkması halinde Roma'yla bir görüşme daha gerçekleştirilecek. İtalyanlar ikna edilmeye çalışılacak.

(Akşam)