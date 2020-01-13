E Okul'a neden girilmiyor MEB E okul VBS giriş hatası

Milyonlarca öğrenci bu cuma yani 17 Ocak'ta birinci dönem karnesini alacak ve yarıyıl tatili başlayacak. Peki MEB'in uygulaması sınav sonuçlarının görüntülendiği e okul'a neden girilmiyor, e okul VBS giriş hatası neden oluyor?

17 Ocak cuma günü milyonlarca öğrenci karnesini alacak ve yarıyıl tatili başlayacak. Okulların kapanmasına 1 hafta kala veliler sınav sonuçlarını ve devamsızlık günlerini öğrenmek için e okul vbs sistemine giriş yapıyor. Sınav notlarının sisteme girildiği e okul sayfası son günlerde yoğunluktan dolayı sorun vermeye başladı. Karne notunu öğrenmek ve ortalamasını sorgulamak isteyen öğrenciler e okul uygulamasına zaman zaan giremiyor. Peki, E Okul VBS girişi nasıl yapılır? İşte, o konuyla ilgili merak edilenler.

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS’den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

E okul sistemi en sık kullanılma nedenlerinden biri sınav sonuç bilgisi. Hem bir sonraki sınava daha iyi hazırlanmak isteyen öğrenciler hem de karne dönemi kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen veliler sınav sonuçlarını sık sık e Okul üzerinden kontrol ediyor. e-okul üzerinden sınav sonucu sorgulaması yapmak için;

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giderek öğrencinin t.c. kimlik numarası, öğrencinin okul numarasını sisteme girerek Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmanız gerekmektedir.

Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin sınav sonuçları, sınav günleri, Devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu gibi pek çok bilgi de sorgulanabilir.

e-OKUL HİZMETLERİ

1- Sınav sonuçları öğrenebilir

2- Haftalık ders programını öğrenebilir

3- Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

4- Sınav tarihlerini öğrenebilir

5- Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

6- Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir