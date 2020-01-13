Milletvekilleri yine tatil talebinde bulundu

TBMM, 2019 yılını bütçe görüşmeleriyle noktaladı. 2020 yılı bütçesi, 21 Aralık'ta Meclis'ten geçti.Milletvekilleri ise bu tarihten sonra tatile girdi. Bütçe görüşmelerinin ardından tatile giren ve sadece Libya tezkeresi için toplanan milletvekilleri, okullarla birlikte tatile çıkma talebinde bulundu.

Vekiller, 2 Ocak'ta Libya tezkeresi için olağanüstü toplandı. Tezkerenin Genel Kurul'dan geçmesinin ardından vekiller, bir kez daha tatile çıktı.

Yarın genel kurul var

Meclis, uzun bir aradan sonra yarın bir kez daha toplanacak. Partiler de grup toplantılarını yapacak.

Tatil talebi

Ancak milletvekilleri, 17 Ocak'ta kış tatiline girecek öğrencilerle birlikte tatile çıkmak istiyor. Bunun altında yatan neden ise; vekillerin çocuklarıyla vakit geçirmek istemesi.