Beşiktaş'a forvet takviyesi!

Beşiktaş, yeni transfer ettiği Guilherme'nin, Legia Varşova'da birlikte oynadığı takım arkadaşı Aleksandar Prijovic'i kadrosuna katmayı düşünüyor.

Beşiktaş forvet ihtiyacını karşılamak için sürpriz bir transfere imza atacak. Siyah-beyazlı ekip Sırp forvet Aleksandar Prijovic'le resmi olmasa da anlaştı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Beşiktaş'ın el sıkıştığı Sırp forvet Aleksandar Prijovic, alacaklarına karşılık Al-İttihad'la olan sözleşmesini feshetmek istiyordu. Ancak kulübünü bu süreçte ikna edemedi. Bu yüzden de Beşiktaş'a bonservisiyle değil, kiralık geleceği belirtildi.

Bu transferin de harcama limiti sorununun aşılmasının ardından resmiyete döküleceği öğrenildi.