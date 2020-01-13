Trabzonspor Manuel Da Costa'yı listesine aldı!

Bir dönem Medipol Başakşehir forması giyen ve son olarak Al-İttihad'la olan sözleşmesini fesheden Brezilyalı savunma oyuncusu Manuel Da Costa, Trabzonspor'un radarında.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeye çalışan Trabzonspor'da stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, birçok oyuncuyu izleyen ve görüşme yapan bordo-mavililer, son olarak Al-İttihad'la sözleşmesini fesheden Manuel Da Costa'yı listesine aldı. Menajerler tarafından önerilen oyuncunun yakın geçmişteki performansının teknik ekip tarafından izlendiği ve şu anda değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi. Adı Galatasaray ile de anılan 33 yaşındaki Faslı stoperin bonservisi elinde bulunuyor.

Ali Eren de listede

Trabzonspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un sol bek oyuncusu Ali Eren İyican için resmi teklifte bulundu. Menajerler aracılığıyla kurulan ilk temasta olumlu dönüş alındığı ve görüşmelerin başlayacağı öğrenildi. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 16 maçta 3 asist yaptı.