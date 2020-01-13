Kasım Süleymani suikastinden Netanyahu'nun haberi var mıydı?

Amerikan NBC kanalı, Amerika'yla İran'ı büyük bir savaşın eşiğine getiren Kasım Süleymani suikastinden Netanyahu'nun haberinin olduğunu ve Netanyahu'nun ABD'ye yardım ettiğini iddia etti.

Amerikan NBC kanalı, Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonun ilginç ayrıntılarını paylaştı ve suikast ile ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. NBC, operasyondan ABD Başkanı Donald Trump dışında sadece İsrail Başbakanı Netanyahu'nun haberi olduğunu ve saldırı konusunda ondan yardım alındığını ileri sürdü.

Amerikan NBC kanalı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak'ta öldürüldüğü operasyonun perde arkasıyla ilgili bilgi sahibi olan iki kaynağa ve ABD’li bazı yetkililere dayandırdığı haberinde saldırıya İsrail istihbaratının da yardım ettiğini öne sürdü.

Süleymani’yi hangi uçağın taşıdığını tam olarak biliyordu

“Havalimanı muhbirleri, tepelerde dolaşan insansız hava araçları: ABD Süleymani’yi nasıl öldürdü?” başlıklı haberde, “Suriye’nin başkenti Şam’daki havalimanında muhbirlerden aldığı gizli bilgileri edinen CIA, Bağdat’a gitmek üzere havalanan İranlı General Süleymani’yi hangi uçağın taşıdığını tam olarak biliyordu" ifadeleri kullanıldı.

Amerikalı ajanlar onun nerede olduğunu tam olarak doğruladı

Haberde, "İsrail’den gelen istihbarat, ayrıntıların doğrulanmasına yardım etti” denildi. Haberin kaynağı olarak ise Reuters haber ajansı gösterildi. Haberde ayrıca, “Süleymani'yi taşıyan Cham Wings Havayolları’na ait A320 uçağı iniş yaptığında, ABD’nin askeri personelinin bulunduğu Irak’ın başlıca havalimanındaki Amerikalı ajanlar onun nerede olduğunu tam olarak doğruladı."

Üç Amerikan insansız hava aracı tepede pozisyon aldı

"Tamamen ABD ordusunun kontrolündeki Irak hava sahasında hiçbir zorluk yaşamayacaklarından emin üç Amerikan insansız hava aracı tepede pozisyon aldı. Her biri 4 adet cehennem ateşi füzesi taşıyordu” bilgisi paylaşıldı. NBC ayrıca, Kasım Süleymani ve yanındakilerin bindiği araçların adım adım takip edilmesine ve ardından füzelerin ateşlenmesine dair çarpıcı detayları paylaştı.

NBC, "Katar'daki ABD komutanlığından yürütüldüğünü" aktardığı operasyonu CIA Direktörü Gina Haspel’in teşkilatın Langleyi Virginia’daki merkezinde, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’inse gizli tutulan başka bir yerden izlediğini, o sıralarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago'da tatilde olduğunu aktardı.

Netanyahu olayın hemen arkasından yaptığı açıklamada bu işin İsrail'le bir ilgisinin olmadığını söylemişti!

Netanyahu biliyordu

New York Times gazetesi ise, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile önceden konuştuğunu ve önceden planlanmış olan bu suikastı bilen tek yabancı lider olduğunu yazdı.

Time of Israel gazetesi, geçtiğimiz günlerde yer verdiği bir haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 3 Ocak cuma gününün ilk saatlerinde gerçekleşen saldırıdan bir gün sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla görüştüğünü ve Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Netanyahu’yla konuştuk ve İran’ın bölgeye zararlı etkisi ve tehditlerine karşılık vermenin önemini vurguladık” ifadelerini kullandığını belirtmişti.

Başka saldırı hazırlıkları da vardı

Netanyahu, saldırı sonrasında açıklama yaparak, "Nasıl İsrail'in meşru müdafaa hakkı varsa ABD'nin de var. Kasım Süleymani, ABD vatandaşlarının yanı sıra pek çok masum insanın ölümünden sorumludur. Başka saldırı hazırlıkları da vardı." ifadelerini kullanmıştı.

Önceki gün ABD'li Fox News kanalında Laura Ingraham'ın konuğu olan ABD Başkanı Donald Trump da, Süleymani'nin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği de dahil olmak üzere, bölgedeki 4 büyükelçiliğine saldırı düzenleme planı yaptığını savunmuştu.İsrail televizyonlarıysa, saldırı öncesi Pompeo'nun ABD’nin Süleymani’yi öldürme planıyla ilgili Netanyahu’yu bilgilendirdiğine inanıldığını iddia etmişti.

İsrail istihbaratının katkısı var

Time of Israel, “İsrail istihbaratının suikasta katkısı olduğuna” dair NBC'den aktardığı bugünkü haberinseyse, saldırı öncesine dair şunların yaşandığını yazdı: "Pompeo, görünüşe bakılırsa, Irak’taki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik saldırının ardından İran’la mücadele çabalarında desteğinden ötürü İsrail’e teşekkür etmek üzere 1 Ocak’ta Netanyahu’yu telefonla aradı."

ABD’yle sürekli irtibat halindeyiz

"Ertesi sabah Atina’ya hareketi öncesi Netanyahu, bölgede 'çok çok çarpıcı şeylerin yaşanmakta olduğunu' üstü kapalı söyledi."Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bölgemizin fırtınalı bir yer olduğunu biliyoruz: Orada çok çok çarpıcı şeyler yaşanmakta. Tetikteyiz ve durumu takip ediyoruz. Dün öğleden sonra yaptığımız sohbet de dahil büyük dostumuz ABD’yle sürekli irtibat halindeyiz.

İsrail gazetesi dikkat çekti

İsrail gazetesi, Netanyahu’nun bu açıklamalarından saatler sonra Süleymani ve üst düzey diğer İranlı komutanların yanı sıra İran destekli Iraklı milislerin komutanının Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda öldürüldüğünü belirtti.

İran ile ABD arasındaki gerginlik sürüyor

Öte yandan İran ile ABD arasındaki gerginlik sürüyor. Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü’ne 8 Katyuşa füzesi atıldı. Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı. ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyordu.

Uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti

İran'ın geçtiğimiz hafta Irak'ta ABD üslerine yaptığı saldırılar sırasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, Ukrayna Havayolları'na ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü itiraf etti. İran Genelkurmayı, uçağın 'askeri bir noktaya yaklaşan saldırgan bir uçak olarak algılandığını ve insani bir hata sonucu füzeyle vurulduğunu' açıkladı. Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade ise uçağın Cruise füzesi sanılarak düşürüldüğünü söylemişti.