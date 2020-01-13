Lenovo dünyanın ilk 5G dizüstü bilgisayar modelini tanıttı
Bilisayar markası Lenovo önemli bir atak geliştirerek dünya ilkleri misyonuyla ilk 5G destekli Yoga 5G modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.
Önemli bilgisayar markalarından olan Lenovo CES 2020 fuarında dünyanın ilkleri misyonuyla yeni ürünlerini tanıttı. Lenovo’nun duyurduğu yenilikler, her yerde herkes için yalnız daha akıllı değil, aynı zamanda daha hızlı teknolojiler sunuyor.
Lenovo da dünyanın ilk 5G ile çalışan dizüstü bilgisayarını pazara sundu. Bu bilgisayar ile Lenovo ilk kez 5G bağlantı özelliğini akıllı telefon teknolojilerinin yanı sıra ayrıcalıklı bir bilgisayar deneyimi içinde sunuyor.
Teknolojiyi en iyi dönüştüren şirketlerden biri olan Lenovo, dünyanın ilk katlanabilir ekranlı bilgisayarı olan ThinkPad X1 Fold ile dizüstü bilgisayarları da bir kez daha dönüştürdü.
Lenovo, mükemmel mühendislik unsurlarını kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle bir araya getirerek taşınabilirliği yeniden tanımlıyor.