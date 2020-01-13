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Demirtaş'ın tiyatro oyununa Hakan'dan bomba yorum: HDP'ye çiçek uzatma görevi onlara kaldı

"CHP, oy açısından büyük ihtiyaç duyduğu HDP’ye parti olarak çiçek uzatamıyor." diyen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Demek ki bu görevi Dilek Hanım, Selvi Hanım ve Canan Hanım üstlenmiş durumda." ifadelerini kullandı.

HDP'nin hapisteki eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 'Devran' kitabının tiyatro oyununu birlikte izleyen, Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu için dikkat çeken ifadeler kullandı. 

"HDP’yi ittifak içinde tutma azminin bir göstergesi..."

Ahmet Hakan, CHP'nin açıktan HDP'ye destek veremediğini belirterek şu değerlendirmeler yaptı: Selvi Hanım, Canan Hanım, Dilek Hanım... Bu üç isim, CHP’nin HDP’yi ittifak içinde tutma politikasının ve diplomasisinin yumuşak gücü haline geldi gibi...

Bu üç ismin Başak Hanım’la her buluşması, HDP’yi ittifak içinde tutma azminin bir göstergesi... Görebildiğim kadarıyla HDP de mesajı alıp kabul etmiş gibi...

"İyi ama eşlerin buluşması tepki almaz mı?"

 Bu isimlerin daha önce de buluştuğunu kaydeden Hakan "CHP neden parti olarak HDP’ye açıktan çiçek uzatamıyor? Bunun iki nedeni var: Gelebilecek tepkilerden ürküyor, bir... İYİ Parti’yi küstürmekten korkuyor, iki... İyi ama eşlerin buluşması tepki almaz mı? Tabii ki alır. Demek ki CHP, o tepkiyi “göğüslenebilir” olarak görüp değerlendiriyor." diye yazdı.

Ne olmuştu?

3 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Devran isimli ikinci öykü kitabını çıkardı. 14 öyküden oluşan Devran, Oyuncu Jülide Kural ve Ömer Şahin tarafından okuma tiyatrosu olarak geçen gün sahneye taşındı. Oyunu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Başak Demirtaş, eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu ile Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve Sanatçı Kadir İnanır birlikte izledi.

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