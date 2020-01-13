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Basketbolda toplu sonuçlar

Anadolu Ajansı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 14. hafta maçları sona erdi. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 15. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 16. hafta maçları tamamlandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 14. hafta maçları sona erdi. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 15. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 16. hafta maçları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi
Darüşşafaka Tekfen-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 105-56
OGM Ormanspor-Anadolu Efes: 68-79
TOFAŞ-Frutti Ekstra Bursaspor: 109-59
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol: 92-95

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş TRC İnşaat-Fenerbahçe Öznur Kablo: 58-75
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 54-63

Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Konyaspor: 79-61

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor: 61-70
İstanbul Üniversitesi-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş: 78-69
Bosna 34-Mardin Büyükşehir Başak: 62-78

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