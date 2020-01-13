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Çin'de inşa edilen 30 futbol sahasında büyüklükteki teleskop faaliyete geçti

Çin'de yapımı 5 yıl süren ve 180 milyon dolara maliyete mal olan teleskop faaliyete geçti.

Çin'in 'gökyüzündeki gözü' olarak tanımlanan Küresel Diyafram Radyo Teleskop (FAST) faaliyete geçti.

Saniyede 38 gigabyte veri toplayabiliyor

BBC'de yer alan habere göre, yaklaşık 180 milyon dolara mal olan teleskobun yapımı beş yıl sürdü. Saniyede 38 gigabyte veri toplayabilen FAST, kademeli olarak uluslararası gökbilimcilere açılacak.

FAST, uzayda doğal hidrojen arayacak ve zayıf pulsar sinyallerini algılayarak uzayda yaşam arama araştırmalarına da yardım edecek.

Uzmanlar, test aşamasında 102 zayıf pulsar sinyali tespit eden FAST sayesinde gelecek üç yıl içinde önemli bilimsel keşiflere imza atılabileceği görüşünde.  

Bir sonraki hedef yörüngede kalıcı uzay istasyonu 

Pekin yönetimi, 2022 yılına kadar yörüngede kalıcı bir uzay istasyonu kurmayı hedefliyor. Çin, bu hedefine ulaşması durumunda ABD ve Rusya'nın ardından uzay istasyonu kuran üçüncü ülke olacak.  

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