Bakan Turhan açıkladı! İşte Kanal İstanbul'dan bir yılda elde edilecek asgari gelir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında." açıklaması yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ilk kez elde edilecek gelir ile ilgili rakam telaffuz etti.

Bakan Turhan'ın Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Kanalın kapasitesi Boğaz'ın3 katına yakın olacak"

-Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır. Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak.

Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında.

"Yük miktarında yüzde 53'lük artış var"

-İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var.