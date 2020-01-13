CHP'li Gamze İlgezdi kuaför kapattırdı deniyor eleştirilere böyle yanıt verdi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ataşehir'de kendisine öncelik tanımayan kuaförün kapatılması olayında topu kocasının başkanı olduğu Ataşehir Belediyesi'ne attı. CHP'yi karıştıran olaya ilişkin Sevilay Yılman, parti içinden kulis aktardı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kendisine öncelik verilmediği için kuaför salonu kapattırmakla suçlandı.

İgezdi‘nin kuaförde manikür sırası beklememek için müşterilerle tartıştığı ardından eşi Battal İlgezdi aracılığıyla kuaförü mühürletmeye çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Algı operasyonu iddiası

Eleştirilerin odağındaki İlgezdi, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, kuaförün eşinin isteği üzerine değil ruhsata aykırı yapılaşma dolayısıyla mühürlendiğini savundu.

KAMUOYUNA DUYURU pic.twitter.com/OkivXqJykJ — Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) January 12, 2020

Kaçak yapılaşma gerekçesi

Öte yandan Hürriyet gazetesine konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CİMER üzerinden gelen şikayetlerden ötürü kaçak yapılaşmayla mücadele ettiğini ileri sürerek, "En ufak bir konuda üzerimizden siyasi malzeme yapmaya çalışıyorlar. İşimiz gücümüz yok dükkan mı kapatacağız. İşlemi yapan ben. Gamze Hanımın uzaktan yakından günahı yok. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağım.” dedi.

İlgezdi’nin tartıştığı müşteri olay anını anlattı

İlgezdi’nin yerel seçimler sürecinde kuaförde tartıştığı kadın müşteri Veryansın TV’ye konuştu. Daha önce de İlgezdi’nin kuaförde randevusuz ve sıra beklemeden hizmet almak istemesinden ötürü iki kez servis alamadığını söyleyen müşteri, aynı duruma tekrar tanık olunca tartıştığını ve diğer müşterilerin de kendisine destek çıktığını söyledi.

Şikayet dilekçesi

İşte İlgezdi ile tartışan kadın müşterinin şikayet dilekçesi:

“CHP İstanbul Millletvekili Gamze İlgezdi ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında Batı Ataşehir’de hizmet veren B…. Kuaförü’ne 2011 yılından beri düzenli giden bir müşteriyim. 2 kez randevu almış olmama rağmen CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi’nin randevu almadan kendisine hizmet verilmesini talep etmesi, bana ve salon müşterilerine servis verecek çalışanı evine çağırması yüzünden saatlerce salonda bekledim ve kuaförden neticede servis alamadım. 2019 yılında takriben Belediye Seçimleri zamanında bir gün; kuaför salonunda benim randevu sürem içerisinde bana servis veren çalışanın kendisine oje sürmesini talep etmiştir. Bu süre uzayınca kendisinin yanına gidip ‘beni daha önce de 2 kez mağdur ettiğini, şu anda benim randevum olduğunu, bu yaptığının kendisine yakışmadığını’ normal bir ses tonu ile kulağına eğilerek söyledim. Sonrasında kendisi yanıma kızıyla gelip ‘kızını ağlattığımı’ iddia etmiş, konuşmama müsaade etmeden ‘sus sus’ diye bana karşı sesini yükseltmiştir. Daha sonrasında benden başka mağdur olan bir kaç müşteri daha kendilerinin de başına geldiğini Gamze Hanım’a söylemişlerdir. Şimdi öğreniyorum ki; salona ruhsatı veren Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi karısına ve kızına salonda hakaret edildiğini sebep göstererek salonu kapatacağını belirtmiştir. Bu şekilde orantısız güç kullanarak usulüne uygun çalışan kuaförü kapatma tehdidi bir vatandaş olarak beni son derece rahatsız etmektedir. ivedi olarak ilgilenmenizi dilerim.”