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Larkin ve De Colo, All-Star için takımlarını seçti

Demirören Haber Ajansı

ING Basketbol Süper Ligi’nin yıldızlarını bir araya getiren ING All-Star 2020’de takım kaptanları Shane Larkin ve Nando De Colo, canlı yayınında kadro tercihlerini yaptı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak ING All-Star 2020’de Anadolu Efes’ten Shane Larkin, Kırmızı Takım ve Fenerbahçe Beko’dan Nando De Colo da Beyaz Takım'ın kaptanlığını yapacak.

De Colo ve Larkin’in yaptığı seçimlerle oluşan takım kadroları şu şekilde:

Kırmızı Takım
Vasilije Micic, Sertaç Şanlı, Shaq McKissic, Zach Auguste, Archie Goodwin, Emanuel Terry, Yiğit Arslan, Metecan Birsen, Christopher Jones, Andrew Andrews, Berk Uğurlu.

Beyaz Takım
Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu, Amath M'Baye, Moustapha Fall, Jordon Crawford, Şehmes Hazer, Devin Williams, Robert Golden, Elmedin Kikanovic, Andrew Crawford, Doğuş Özdemiroğlu.

All-Star maçının yanı sıra; 3 Sayı Yarışması, Smaç Yarışması, Ben Fero konseri ve birçok etkinliğin de gerçekleşeceği ING All-Star 2020 organizasyonu, 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te start alacak.

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