Çetiner Çetin'in çarpıcı yazısı! Ankara ve Moskova Libya'ya bahar getirir mi?

Dün sabah saatlerinde darbeci General Hafter'in Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etmesinden sonra gözler Libya'ya çevrildi. Uzun yıllardır iç savaş yaşanan ülkeye gerçek bir bahar gelecek mi?

Uzun yıllardır siyasi istikrarsızlıkla boğuşan Libya'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yürürlüğe giren ateşkes ikinci gününe girdi. Şimdilik sağlanan bu ateşkes önemli ancak sürdürülebilir olacak mı orası muamma..

Ankara ve Moskova Libya'ya bahar getirir mi?

Daha önce bölgede yayınlar yaparak gelişmeleri aktaran Habertürk yazarı Çetiner Çetin bugünkü yazısında söz konusu ateşkes ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelere imza attı. Çetin, Ankara ve Moskova Libya'ya 2011'deki Arap Baharından farklı, gerçek bir bahar getirebilir mi getiremez mi sorusuna yanıtlar aradı.

İşte Çetiner'in yazısı;

Türkiye ile Rusya birbirine zıt ekonomik ve stratejik çıkarları birbirine bağlıyor. Aslında Suriye tecrübesi ülke için sahada kolaylaştırıcı rol sağlıyor. Ama poker masası oldukça kalabalık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, birbirine düşman grupları destekliyor. Suriye'de yaptıkları gibi bu Kuzey Afrika ülkesinde de, her iki süper güce faydalı olabilecek ve Akdeniz'deki ağırlıklarını güçlendirecek bir Türk-Rus barışı aracılığıyla nüfuz alanlarını, rollerini açık bir şekilde ortaya koyuyorlar.

Ankara ve Moskova'nın önderliğindeki ateşkesin sürdürülebilirliğini görmek gerekecek. Asıl önemli olan Ankara ve Moskova'nın Libya'da hızlı bir siyasi dönüşüm ve yol haritasını hayata geçirip geçiremeyecekleri. Zira oyuncular zadece bizden ibaret değil. Vekiller üzerinde markaj oluşturabilecek ekonomik refaha sahip diğer oyuncular devreye girebilir.

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