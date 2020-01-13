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Adil Gevrek: "Guilherme transferinde son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek"

Anadolu Ajansı

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Brezilyalı futbolcuları Guilherme Costa Marques'in Beşiktaş ile görüştüğünü belirterek, "Son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek. Maddi bir kazancımızın olması lazım." dedi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, sarı-siyahlı takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

''Guilherme transferinde son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek''
Süper Lig'in ilk yarısında forma giydiği 17 maçta 5 gole imza atan ve sergilediği performansla dikkati çeken Guilherme'nin Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptığını belirten Gevrek, "Belli bir noktaya geldiklerini söylüyorlar. Tabii ki transfer olabilir. Guilherme, bizden izin istedi. Oyuncumuza büyük takıma gitmesi halinde kolaylık sağlayacağımızı söyledik ama 1,5 yıllık sözleşmesi var. Eski kulübüyle de yapmış olduğumuz protokol var. Guilherme transferinde son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek. Bunu, oyuncu da menajeri de biliyor. Oyuncuya kesinlikle sözümüz var. İzin vereceğiz. İzin verirken de bir karşılığının olması gerek. Maddi bir kazancımızın olması lazım." ifadelerini kullandı.

''Giden oyuncunun yerini doldurabiliyoruz''
Kaliteli bir takıma sahip olduklarını ve Guilherme dışında birçok oyuncu için transfer teklifi aldıklarını vurgulayan sarı-siyahlı kulübün başkanı, "İyi oyunculara sahibiz. Birçok oyuncumuzun Avrupa'da da izlendiğini biliyoruz. Birkaç oyuncumuzla alakalı görüşmeler yapılıyor. Resmi olmadan bir şey söylemek istemiyorum. Gizli yürütmek zorundayız. Kulübe gelir getirdiği müddetçe her oyuncumuzu satabiliriz. Giden olursa da yerine gelecek oyuncular var. Giden oyuncunun yerini doldurabiliyoruz. Hangi oyuncumuza teklif gelirse gelsin her kulüple konuşuruz ve iki tarafın çıkarları doğrultusunda transferleri gerçekleştiririz." diye görüş belirtti.

"Stoper bölgesine bir transfer olabilir"
Adil Gevrek, takip ettikleri futbolcular olduğunu ve stoper bölgesine transfer yapabileceklerini aktardı.

Sarı-siyahlı takımdaki bazı oyuncuların beklenen performansı sergileyemediğini dile getiren Başkan Gevrek, "Aksayan yerlerimiz var. Eğer kadroyu koruyabilirsek stoper bölgesine bir transfer olabilir. Giden oyuncu olması halinde de belli yerlere transfer yapılabilir. Takıma fayda sağlayacak ve gelir elde edebileceğimiz oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Takip ettiğimiz oyuncular var. Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Oğuzhan Özyakup'un da adı geçiyor. Bunlar önemli oyuncular. Takımdan giden olursa bu oyuncular da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Seyir zevki veren bir futbol oynadıklarının altını çizen Adil Gevrek, şu ifadeleri kullandı:

"Sakat oyuncularımız iyileşti. İkinci yarıya iyi bir şekilde başlamak istiyoruz. İlk yarıdan daha iyi bir performans sergileyerek ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda kupaya kadar gitmeyi istiyoruz. 6 senedir bu kulübü iyi bir şekilde yönetmeye gayret ediyoruz. En doğru transferleri ve ekonomik olarak doğru işi yapmaya gayet ediyoruz. Taraftarımız bize inansın. Takımımıza sahip çıkalım. Her sezon üstüne koya koya gidiyoruz. Taraftarlar, maçlara gelip takımın yanında olmalı. Süper Lig'de ses getiren bir takımız."

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "takım harcama limiti"ne ilişkin itirazının reddedilmesi
Adil Gevrek, Beşiktaş'ın "Takım harcama limitine uygulanan faiz oranına", Fenerbahçe'nin ise "Takım harcama limitine" ilişkin itirazının Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Zannedersem reddedilen itiraz faizle alakalı. Faiz yüzde 21 olarak sabit oldu. Ancak faiz yüzde 15'e düşünce bu takımların harcama limiti de artmış olacak. Bu dengelerin de iyi sağlanması lazım. Zannedersem reddilen şey bu. Bu kulüplerin çok ciddi faiz giderleri var. Faiz gelirle yüzde 21 olarak sabitlenip bugün yüzde 15'e düştüyse bu takımlara harcama limiti verilebilmeli. Harcama hakkını elinden almayı doğru bulmuyorum."

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