HABER /  POLİTİKA
ADV Mazluma Çatı Olalım

AK Partili Mehmet Muş açıkladı! İmarla ilgili çok önemli kanun teklifi

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'tan son dakika açıklamalar geldi. Yeni kanun teklifi hakkında bilgi veren Muş, artık kat serbestliği olmayacağını duyurdu.

Mehmet Muş AK Parti'nin kaçak inşaatlar için TBMM'ye sunduğu yeni kanun teklifi ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kat serbestliği kalkacak

Muş yaptığı açıklamada, "İmar planlarında yükseklikte herhangi bir sıkıntı bulunmayan bir uygulama söz konusu artık binalar istediği kadar yukarı gidemeyecekler. Bundan sonra yükseklik kısıtlanacaktır. Mevcut olan yapılarla ilgili de 1 Temmuz 2020 tarihine kadar belediyelerin bunları düzeltmesini talep ediyoruz. Belediyeler bunu yapmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu resen yapacak" diye konuştu.

Belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak

Bundan sonra hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak diyen Muş, "Parsel bazlı plan imar değişiklikleri konusunda ise; bunlara son veriyoruz. Bundan sonra hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak. Ancak talep olursa adadakilerin hepsinin rıza göstermesi suretiyle ada bazlı değişiklikler olabilir. Buradaki ortaya çıkacak değer artışı  kamuya gidecek. Bu değer artışının yüzde 25'ini ilçe, yüzde 25'ini büyükşehir belediyesi, yüzde 25'i bakanlığın, yüzde 25'i de maliyenin hesabına yatırılacaktır. Fonksiyon değişikliğiyle ilgili bir kısıtlama getirmiyoruz. Sizin bir binanız var, okul olarak kullanıyorsunuz, hastaneye dönüştürmek istiyorsunuz. Bunun başvurusunda bulunabilirsiniz. Burada da değer artışının tamamı kamuya gelecektir." dedi.

Bazı istisnalar mevcut

Muş aynı zamanda "Afet riski altında dönüşüme tabii olan alanlar, kamu mülkiyetindeki ve belediye mülkiyetindeki alanlar ile vakıflar genel müdürlüğü mülkiyetindeki alanlar az önce bahsettiğimiz hükümlerden istisna olacaktır. Kamu oldukları için tekrar bir vergilendirme olmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Köylerde yapılaşmaya valilik onayı geliyor

Köylerde yapılacak yapılarla alakalı vatandaşların valilikten onay getirmesi gerekliliğini getirdiklerini dile getiren Muş, "Ruhsata tabii olmayan yapılar vatandaşlarımız yapabilirler. Tek şartımız valilikten onay almaları. Bu süreç içinde şehirlerdeki gibi bir harç onlardan alınmayacaktır. Kaçak yapı hem yıkılacak hem de para cezası artırılacak." dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Turhan açıkladı! İşte Kanal İstanbul'dan bir yılda elde edilecek asgari gelir
Kasım Süleymani suikastinden Netanyahu'nun haberi var mıydı?
Demirtaş'ın tiyatro oyununa Hakan'dan bomba yorum: HDP'ye çiçek uzatma görevi onlara kaldı
Almanya'da sanılan firari savcı Zekeriya Öz ile ilgili bomba haber!
Hakkari'de dev operasyon! "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı
Eski CHP’li emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ten skandal İstanbul Havalimanı paylaşımı
ÖNCEKİ HABERLER
Yatabare: Türkiye’nin en iyi hücum ve defans hattı bizde
Çin'de inşa edilen 30 futbol sahasında büyüklükteki teleskop faaliyete geçti
Hac sorgulama TC ile 2020 Diyanet hac sorgu ekranı
Larkin ve De Colo, All-Star için takımlarını seçti
CHP'li Gamze İlgezdi kuaför kapattırdı deniyor eleştirilere böyle yanıt verdi
Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor 2020 sayaç MEB okul tatilleri
Yorumlar 2 yorum