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AB Konseyi Başkanı Michel'in görüşmede 'endişeliyiz' sözüne Erdoğan'dan sert cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmayı eleştirmesi üzerine, “Anlaşmanın neresi hukuka aykırı? Meşru taraflar arasında yapılan anlaşma” diyerek tepki gösterdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i  Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde kabul etti. İki saat süren görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya konu başlıklarında Erdoğan ile Michel arasında soğuk rüzgarlar estiği ortaya çıktı.

"Derin bir endişe" sözü Erdoğan'ı kızdırdı

Milliyet gazetesinin haberine göre Michel’in Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmayı eleştirmesi ve bu konuda AB ülkelerinde “derin bir endişe” olduğunu söylemesi üzerine, Erdoğan’ın da “Libya’da tanınan, meşru olan hükümet Sarrac Hükümeti. BM kimi tanıyor? Sarrac’ı. O zaman bu anlaşmanın neresi hukuka aykırı? Meşru taraflar arasında yapılan anlaşmanın neden bu kadar rahatsızlık yarattığını anlamak zor. Meşru olmayan bir yapılanma ile masaya oturacak halimiz yok. Birçok AB ülkesi Hafter’e destek veriyor, bunu nasıl açıklayacağız” değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

Michel’in Erdoğan’a Putin ile yaptıkları ateşkes ve Berlin sürecine destek veren yazılı açıklamayı da hatırlatarak, “AB olarak biz de buradaki yapıcı dili destekliyoruz” dediği ifade edildi. Erdoğan’ın da bu sözler üzerine, “Bizim önceliğimiz burada barışın sağlanabilmesi. Çabamız bu yönde” karşılığını verdiği kaydedildi.

AB Konseyi de tartışmayı doğruladı

İkilinin arasında Libya konusunda yaşanan gerilim AB Konseyi'nin görüşmeye ilişkin yazılı açıklamasına da yansıdı. Açıklamada, Michel'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin AB'nin tutumunu tekrar ortaya koyduğu belirtilirken birliğin Güney Kıbrıs Rum kesimiyle "tam dayanışma" içinde olduğunun altı çizildi.

"Kıbrıs müzakereleri ihtilafa neden olan konuları çözmek için büyük önem taşıyor." değerlendirmesi yapılan açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın da endişe verice olduğu ileri sürüldü.

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