Ronaldo ve Dybala'dan Merih Demiral'a destek

Serie A'nın 19. haftasındaki önemli mücadeleye, Merih Demiral'ın, sakatlığı damga vurdu. Demiral'a destek, takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Dybala'dan geldi.

Serie A'nın 19. haftasındaki önemli mücadeleye, Juventus’ta Merih Demiral'ın, Roma'da da Nicolo Zaniolo'nun sakatlıkları damgasını vurdu.

Merih'in takım arkadaşları Ronaldo ve Dybala, Merih için sosyal medyadan destek paylaşımı yaptı.

Merih Demiral'ın sakatlığına en çok üzülen isimlerden biri de takım arkadaşı Cristiano Ronaldo oldu. Milli yıldızın sakatlandığı andan itibaren başından ayrılmayan Portekizli futbolcu, maç sonrası Instagram hesabından Merih için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Dybala da destek paylaşımı yaptı

Dybala ise takım arkadaşı Merih Demiral ve Roma'da çapraz bağları koptuğu açıklanan Zaniolo için bir geçmiş olsun mesajı paylaştı. Arjantinli futbolcu, "Merih ve Zaniolo'nun sakatlıklarına çok üzüldüm. Arkadaşım Merih, daha güçlü ve erken döneceksin! Ve iyi şanslar Zaniolo, sen de bir şampiyon gibi döneceksin" ifadelerini kullandı.